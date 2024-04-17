Последнее обновление: 17.04.2024 13:09

МВФ повысил прогноз роста экономики Беларуси в 2024 году

Международный валютный фонд в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook улучшил оценку роста ВВП Беларуси в 2024 году.

Фонд ожидает рост экономики РБ в текущем году на 2,4%, что на 1,1% процентных пункта выше октябрьского прогноза. Вместе с тем, МВФ прочит замедление экономики РБ в 2025 году до 1,1%.

По оценке фонда, инфляция в Беларуси в 2024 году ускорится до 6,3% (октябрьский прогноз - 5,7%), в 2025 году достигнет уровня 6,5%.

Согласно прогнозу, отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2024 году составит 0,5% ВВП (в предыдущем прогнозе ожидался профицит в 2% ВВП), в 2025 году минусовое сальдо вырастет до 1,3% ВВП.

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