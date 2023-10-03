Власти Беларуси прогнозируют рост ВВП в 2024 году на 3,8%

Белорусские власти рассчитывают в 2024 году раскачать ВВП до 3,8% за счет масштабных вливаний в производство, экспорта и расширения внутреннего спроса.

«Прирост валового внутреннего продукта прогнозируется на 3,8%. Ожидается, что инвестиции в основной капитал прибавят 3,9% в сопоставимых условиях, экспорт товаров и услуг увеличится на 7,6% (преимущественно за счет наращивания физических объемов продаж), реальные располагаемые денежные доходы населения прирастут на 3,5%», - говорится в комментарии к указу №307 от 2 октября 2023 года, которым утверждены прогнозные показатели на 2024 год.

Нацбанку и правительству поставлена задача сдержать инфляции на уровне, не превышающем 6%.

«В результате рост реальной заработной платы составит 103,9%. Номинальная начисленная среднемесячная заработная по стране увеличится до Br2087. В бюджетном секторе - Br1634», - говорится в комментарии.