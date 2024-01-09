В Польше задержана гражданка РБ, которая доносила в КГБ на диаспору

Сотрудники органов внутренней безопасности Польши 20 декабря 2023 года задержали гражданку РБ по обвинению в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси.

«Как было установлено, белоруска в течение нескольких месяцев передавала в пользу [КГБ] информацию о пребывающих на территории Польши членах белорусской диаспоры и организациях, объединяющих белорусов и поляков белорусского происхождения», — говорится в сообщении Агентства внутренней безопасности Польши.

Задержанной предъявлены обвинения. Она помещена под стражу на 3 месяца.