Президент Евросовета досрочно покинет пост

Президент Европейского Совета Шарль Мишель будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.

"Я решил участвовать в европейских выборах в 2024 году. Если меня выберут, я займу свое место. Европейский Совет может определиться и назвать преемника до конца июня, начала июля", – заявил Мишель в интервью бельгийским СМИ.

По его словам, избирательная кампания не должна повлиять на его текущее пребывание в должности. Мишель отметил, что 2024 год является очень важным годом выборов не только в Европе, но и во всем мире.

"Прежде всего, европейский проект находится на распутье, и есть необходимость укрепить легитимность европейской демократии. Я хочу быть частью команды строителей европейского проекта и баллотируюсь, чтобы продолжать служить ему", – подчеркнул он.

В случае ухода Мишеля, лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике. Если же быстрого согласия по кандидатуре не будет, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.