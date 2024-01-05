Последнее обновление: 05.01.2024 18:11

Лукашенко поменял правила проведения вступительной кампании

Лукашенко подписал указ с поправками в правила приема лиц для получения высшего и среднего специального образования.

Документом изменяются сроки регистрации на ЦТ: она будет осуществляться в период с 9 по 22 апреля.

Предусматривается возможность поступления целевиков по конкурсу среди отдельных организаций - заказчиков кадров (в случае отсутствия конкурса по специальности). Кроме того, для целевиков вводится минимальный средний балл аттестата - не менее 7 (кроме наиболее востребованных экономикой специальностей).

Расширяются и систематизируются льготы для поступления одаренных и мотивированных абитуриентов на наиболее востребованные экономикой специальности и в региональные вузы.

Правительство наделяется полномочиями на определение перечней профильных классов и специальностей, на которые могут поступать выпускники таких классов на льготных условиях.

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