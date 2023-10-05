Минобразования: Обязательная отработака не затронет уже обучающихся платников

Белорусские власти утверждают, что грядущие изменения в условия обязательной отработки выпускников белорусских вузов не затронут уже поступивших в учебные заведения студентов.

«Изменения в законодательную базу коснутся тех, кто будет поступать в наши университеты либо колледжи после вступления в силу данных норм. То есть тех, кто сегодня обучаются на платном, эта новация касаться не будет. Однако воспользоваться правом на получение первого рабочего места они могут. Более того, мы полагаем, что должны обеспечить единый подход к подготовке специалистов как на бюджетной, так и на платной форме получения образования, и не только в рамках обучения в университетах, но и в прохождении практики – предоставлении первого рабочего места», – заявил сегодня министр образования Андрей Иванец.

По его словам, отработка для платников должна быть не менее двух лет.

«Фактически направление на первое рабочее место мы рассматриваем как продолжение обучения только практико-ориентированное, когда через наставничество, через вхождение в профессию молодой человек получает новые профессиональные навыки и компетенции. И для того, чтобы молодой специалист состоялся, необходимо не менее двух лет», – заявил чиновник (цитата БелТА).