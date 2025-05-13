Детский технопарк рекомендовал к поступлению в вузы и лицеи без экзаменов почти 180 школьников

На сайте Национального детского технопарка опубликован список выпускников, рекомендованных к зачислению в вузы и лицеи без вступительных испытаний. Об этом сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Национального детского технопарка Татьяна Шибицкая.

Информация о выдаче документов будет сообщена дополнительно.

"Запросы на получение рекомендаций принимались с 24 марта по 15 апреля. За этот период поступило 184 запроса. Среди них 165 - о включении в список рекомендованных на зачисление в учреждения высшего образования, расположенные на территории Минска, семь запросов - на включение в список рекомендованных наблюдательным советом к зачислению в региональные вузы. Кроме того, было четыре запроса о включении в список рекомендованных к зачислению в столичные лицеи, и восемь запросов - о включении в список рекомендованных к зачислению в региональные лицеи", - рассказала Татьяна Шибицкая, которую цитирует пресс-служба Минобразования.