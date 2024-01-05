Северная Корея выпустила 200 снарядов в сторону Южной Кореи

Северная Корея выпустила более 200 артиллерийских снарядов вблизи границы с Южной Кореей, жителям двух южнокорейских островов было приказано эвакуироваться, сообщило Минобороны Южной Кореи.

«Сегодня с 09:00 до 11:00 северокорейские военные произвели более 200 выстрелов в районе Чансан-гот в северной части острова Пэннёндо и в северных районах острова Ёнпхёндо», – заявил на брифинге представитель Министерства обороны Южной Кореи.

Снаряды упали в Желтом море в районе так называемой Северной разграничительной линии, которая является фактической границей между двумя странами.

«Это провокационный акт, который угрожает миру на Корейском полуострове. Северная Корея несет полную ответственность за эту эскалацию кризиса, и мы настоятельно призываем их немедленно прекратить эти действия», – добавили в Минобороны Кореи.

В ноябре 2010 года Пхеньян выпустил 170 артиллерийских снарядов по острову Ёнпхёндо, в результате чего погибли четыре человека, включая двух мирных жителей, – это стало первым нападением КНДР на мирные районы со времен Корейской войны.