Белорусский рубль снижается к основным валютам на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 4 января 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,92 копейки или 0,29%, до 3,2024 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,04 копейки или 0,01% до 3,4958 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 605 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,13 копейки или 0,03% до 4,4481 рубля за 10 юаней при объеме торгов 48,9 млн. юаней.