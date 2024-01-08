Последнее обновление: 08.01.2024 13:19

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 8 января 2024 года белорусский рубль снижается к юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,16 копейки или 0,05%, до 3,1970 рубля при объеме торгов $0,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,14 копейки или 0,04% до 3,5071 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 68,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,47 копейки или 0,11% до 4,4437 рубля за 10 юаней при объеме торгов 71,5 млн. юаней.

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