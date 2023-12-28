Последнее обновление: 28.12.2023 10:24

Белорусский рубль активно укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 декабря 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,77 копейки или 0,55%, до 3,1776 рубля при объеме торгов $4,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,3 копейки или 0,37%, до 3,4961 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1010 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,49 копейки или 0,33% до 4,4444 рубля за 10 юаней при объеме торгов 10 млн. юаней.

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