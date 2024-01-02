Последнее обновление: 02.01.2024 18:47

В Южной Корее совершено нападение на лидера оппозиционной партии

Лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен был ранен в ходе массового мероприятия в Пусане, сообщает "Ренхап".

Агентство отмечает, что во время встречи с журналистами в ходе осмотра места строительства нового городского аэропорта неизвестный подошел к политику с просьбой дать автограф, и внезапно ударил его в шею ножом.

Ли Чжэ Мен был экстренно доставлен в больницу Национального университета Пусана, находясь в сознании.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель выразил глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Ли Чжэ Мена и приказал полиции и соответствующим властям провести расследование в кратчайшие сроки, передает Интерфакс.

Подозреваемый был задержан месте происшествия. О состоянии раненого политика, а также о мотивах нападения не сообщается.



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