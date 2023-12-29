Последнее обновление: 29.12.2023 12:10

Президент Польши созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности

Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Бюро национальной безопасности после того как стало известно, что на польскую территорию из Украины залетел неизвестный объект, сообщает RMF24.

Официально тема встречи не сообщается, но речь пойдет об инциденте, который произошел на востоке Польши.

Ранее стало известно, что в Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины.

Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Это произошло на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

Ранее по теме


<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование