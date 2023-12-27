Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 27 декабря 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,37 копейки или 0,12%, до 3,1925 рубля при объеме торгов $2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,17 копейки или 0,05%, до 3,4837 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 402 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0.05 копейки или 0,01% до 4,4550 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2 млн. юаней.