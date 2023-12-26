Последнее обновление: 26.12.2023 15:50

США нанесли удары по объектам группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке

США нанесли удары по трем объектам в Ираке, используемым шиитской военизированной группировкой "Катаиб Хезболла", сообщил американский министр обороны Ллойд Остин во вторник.

В заявлении, распространенном Пентагоном, говорится, что "эти высокоточные удары являются ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополченцев", в частности, на атаку в понедельник на авиабазу Эрбиль со стороны "связанной с Ираном "Катаиб Хезболла", передает Интерфакс.

Пентагон отметил, что в результате атаки на авиабазу ранения получили три американских военнослужащих.

"Позвольте мне внести ясность: президент и я без колебаний предпримем необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов", - подчеркнул Остин.

Он отметил, что хотя США "не стремятся к эскалации конфликта в регионе", они "готовы принять дальнейшие необходимые меры" для защиты своего персонала и объектов.

Шеф Пентагона заявил, что удары были нанесены по указанию президента США.

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