Премьер Сербии Ана Брнабич в эфире местного ТВ поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о «готовящихся беспорядках» после того, как тысячи людей собрались в центре Белграда на антиправительственную акцию протеста в воскресенье, требуя отмены состоявшихся парламентских выборов неделю назад.

Протестующие, которые пришли под стены мэрии Белграда кричали "Откройте дверь" и "Воры". Также забросали здание яйцами. Некоторые скандировали: "Вучич - это Путин".

Когда выступающий̆ на митинге упомянул имя президента Сербии, раздались неодобрительные возгласы и свист. Над толпой̆ в центре Белграда развевались флаги Сербии и Евросоюза.

Представители оппозиционной̆ коалиции «Сербия против насилия» попытались взломать двери белградской̆ мэрии. Полиция в ответ применила перцовый̆ аэрозоль.

Вечером в воскресенье Вучич выступил с экстренным обращением к нации, заявив, что волнения спровоцированы внешним вмешательством. Он не стал уточнять источник «вмешательства».

«Те, кто клялись бороться против насилия, только что подтвердили, что они и есть настоящие бандиты», — сказал президент Сербии.

Выборы в Белграде подверглись серьёзной̆ критике из-за, как выразились наблюдатели, «серьезных нарушений». Сообщения о вбросах бюллетеней̆ и подкупе избирателей̆ поступали по всей̆ Сербии, где проходили как местные, так и парламентские выборы.

Выборы в городской̆ совет Белграда вызывали особую критику из-за сообщений о массовом завозе избирателей̆ из провинции, искренне или корыстно поддерживающих правящую партию. Президент Сербии Александр Вучич назвал претензии оппозиции «вздором и ложью». При этом Вучич сказал, что «новые выборы пройдут» в Белграде, если в городском совете не будет большинства.