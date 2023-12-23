Россия согласилась на частичное повышение тарифа на транзит нефти через Беларусь

Беларусь смогла договориться с Россией о частичном увеличении тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».

Как сообщает КоммерсантЪ, «Гомельтранснефть Дружба» запрашивала повышение тарифа на 14,5%, но по итогам переговоров тариф с 1 февраля 2024 года вырастет только на 10%.

Речь идет о повышении тарифа на транзит нефти только по южной ветке (уходящей в Украину) по маршруту Унеча—Броды в направлении Венгрии, Словакии и Чехии в 2024 году.

Согласовывать повышение тарифа по северной ветке, по которой нефть из Казахстана прокачивается в Германию, Беларуси придется с Астаной. В середине декабря Казахстан согласовал с РФ прокачку по «Дружбе» 1,2 млн. тонн нефти в 2024 году в Германию.