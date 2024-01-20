Беларусь повысила тариф на прокачку нефти по трубопроводам

Белорусские власти повысил тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, следует из постановления МАРТ РБ №2 от 12 января 2024 года.

Тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь и для внутреннего потребления проиндексированы на 10,2%.

«В отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений», - говорится в комментарии ведомства.

Новые тарифы вступают в силу с 1 февраля 2024 года.