Беларусь добивается повышения тарифов на транзит российской нефти

Беларусь ведет переговорный процесс с Россией по внеплановому изменению тарифов на транзит российской нефти.

Об этом сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси, комментируя появившуюся в сети информацию о том, что "Гомельтранснефть Дружба" обратилась к Транснефти с вопросом о необходимости существенно повысить с 1 июля транзитные тарифы на прокачку нефти по территории РБ.

Свое предложение/требование "Гомельтранснефть Дружба" обосновывает падением транзита нефти из-за санкций (читай – падением выручки от транзита) при сохранении величины текущих операционных расходов по обслуживанию трубы.

"Поскольку переговорный процесс о величине изменения тарифов на 2023 год между организациями трубопроводного транспорта еще не завершен, МАРТ не располагает информацией о ходе переговоров и что-либо комментировать или давать оценку позиций сторон - участников переговорного процесса до принятия окончательного решения по данному вопросу считает преждевременным", - сообщило ведомство (цитата БелТА).

Беларусь с 1 февраля 2023 года повысила тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба", по транзитной транспортировке сырья через свою территорию на 9%. Однако, белорусская сторона изначально предлагала "Транснефти" повысить тариф на транзит на 39%.