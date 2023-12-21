Правительство Польши уволило руководство государственных СМИ

Новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы: новая польская власть заявляет, что государственные СМИ стали слишком политизированными при правлении предшественников.

Государственные СМИ Польши, в частности круглосуточный канал новостей TVP Info, критиковали за то, что они служили источником пропаганды в течение восьми лет правления "Права и Справедливости". Теперь коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском обещает деполитизировать эти медиа, чтобы они использовали более сбалансированный подход.

Во вторник новый парламент Польши принял резолюцию, которая призвала "все государственные органы немедленно принять меры, направленные на восстановление конституционного порядка в отношении доступа граждан к достоверной информации и функционирования общественных СМИ".

После голосования в Сейме в штаб-квартиру TVP прибыли депутаты партии "Право и справедливость", в том числе президент партии Ярослав Качиньский. Он провел в здании всю ночь, покинув его утром в среду после 06:00 по местному времени.

После 11:00 в среду сигналы TVP Info, TVP1, TVP3 и TVP World были выключены. Также не работал сайт телеканала TVP Info. В главном офисе Telewizja Polska появился новый председатель наблюдательного совета TVP.

После этого Качиньский и депутаты от "ПиС" вернулись в здание телеканала, чтобы "защитить демократию". Группа из десятка полицейских также вошла в штаб-квартиру TVP.

"Конец TVPiS. TVP Info выключен", – заявила в Twitter (Х) "Гражданская платформа", крупнейшая партия в новом правительстве.

Председатель Нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначенный по рекомендации "ПиС", заявил, что увольнение руководителей государственных СМИ нарушает закон.

Депутат от "ПиС" и бывший заместитель министра юстиции Марчин Романовский заявил, что подал заявление в прокуратуру о подозрении министру культуры и его сообщникам в совершении преступления.

Польский президент Анджей Дуда обратился с письмом к премьер-министру Дональду Туску в связи с увольнением руководства государственных СМИ, призывая его "уважать польский правовой порядок".

Президент Польши указал, что "политическая цель не может быть оправданием для нарушения конституционных принципов и закона".

Туск вскоре ответил Дуде, указав, что увольнение руководства госСМИ Польши как раз и направлено "на восстановление правового порядка и общей порядочности в общественной жизни".

"Вы можете рассчитывать на нашу решимость и железную последовательность в этом вопросе", – добавил премьер.

После прихода к власти в 2015 году "ПиС" изменила польский закон о средствах массовой информации и создала регулятора СМИ, который мог увольнять правление и наполнять государственные СМИ журналистами, симпатизирующими политике партии.

При предыдущем правительстве Польша опустилась с 18 на 57 место в мировом индексе свободы прессы.

Коалиция под руководством Туска приняла присягу неделю назад после победы на октябрьских выборах на обещании отменить многолетние реформы "ПиС".