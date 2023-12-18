Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре вырос на 8,2%

Розничный товарооборот в январе-ноябре 2023 года составил 68,7 млрд рублей, или 108,2% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 22,3 рубля против 20 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,4% розничного товарооборота республики, в январе-ноябре 2023 г. составил 64,8 млрд рублей, или 108,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-ноябре 2023 г. составил 147,2 млрд рублей, или 113,5% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2023 г. составил 4,6 млрд рублей, или 110,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2022 г.