Последнее обновление: 19.08.2024 10:58

Розничный товарооборот в Минске за январь-июль увеличился на 20,6%

В Минске розничный товарооборот в январе-июле 2024 г. составил 16 220,3 млн рублей, или 120,6% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,8% розничного товарооборота города Минска, в январе-июле 2024 г. составил 15 865,4 млн рублей, или 121,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июле 2024 г. составил 54 548,2 млн рублей, или 108,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2024 г. составил 1 614,1 млн рублей, или 115,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2023 г.

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