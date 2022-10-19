В Беларуси розничный товарооборот за 9 месяцев просел на 2,5%, оптовый – упал на 16,7%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 49,7 млрд рублей, или 97,5% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,6 рубля против 17,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота республики, в январе-сентябре 2022 г. составил 46,3 млрд рублей, или 98,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 101,2 млрд рублей, или 83,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 3 млрд рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.