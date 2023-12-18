Молдова и Армения присоединились к санкциям ЕС за нарушение прав человека в РФ и других странах

12 стран, включая Молдову и Армению, присоединились к санкциям ЕС в связи с серьезными нарушениями прав человека в России, Китае и других странах. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Совет Европейского Союза 4 декабря продлил глобальный режим санкций против нарушителей прав человека на три года – до 8 декабря 2026 года.

Тогда же список дополнили несколькими именами – в него, в частности, вошли глава Следкома РФ Александр Бастрыкин и инструкторы ЧВК "Вагнер".

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина, а также страны ЕЗСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Армения и Азербайджан присоединяются к этому решению Совета", – говорится в сообщении.

Страны обеспечат соответствие своих национальных политик этому решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает во внимание и приветствует это обязательство", – заявили в Совете ЕС.