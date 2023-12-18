Последнее обновление: 18.12.2023 08:52

Япония созывает совет нацбезопасности в связи с ракетными пусками Северной Кореи

Япония созовет совет национальной безопасности в связи с ракетными пусками КНДР, заявил японский премьер Фумио Кисида.

«Я поручил предоставлять информацию населению и обеспечить безопасность. На данный момент сведений об ущербе не поступало. После получения деталей и подтверждения ситуации будет проведено заседание совета национальной безопасности», - сообщил Кисида.

Северная Корея в ночь на понедельник запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 570 км, прежде чем упасть в Японское море.

Спустя некоторое время, Северная Корея запустила межконтинентальную ракету дальнего радиуса действия. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что ракета выпущена под большим углом и пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в Японском море.

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