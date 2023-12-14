Последнее обновление: 14.12.2023 17:41

Три страны совместно займутся разработкой малозаметных истребителей

Великобритания подписала с Японией и Италией международное соглашение о будущей программе боевой авиации, целью которой является разработка инновационного истребителя-невидимки со сверхзвуковыми возможностями, оснащенного самыми современными технологиями. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Согласно заявлению, стороны планируют создать стелс-истребитель, который призван улучшить военный потенциал, развитие и стратегические преимущества для всех трех стран.

Отмечается, что проект будет способствовать будущей стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и глобальной безопасности в целом.

"Договор знаменует собой ключевой этап знаковой Глобальной боевой авиационной программы (GCAP), штаб-квартира которой будет расположена в Великобритании", – говорится в сообщении.

Планируется, что эксплуатация самолета станет возможной до 2035 года. Его планируют оснастить мощным радаром, который может предоставлять в 10 тысяч раз больше данных, чем современные системы, что даст ему преимущество в бою.



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