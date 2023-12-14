Власти Беларуси разорвали договор с Украиной о сотрудничестве в науке и технологиях

Власти Беларуси прекратили действие межправительственного договора между Беларусью и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий.

«Прекратить действие договора между правительством Беларуси и правительством Украины о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанного в Киеве 17 декабря 1992 года», - говорится в постановлении Совмина № 869 от 12 декабря 2023 года.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о прекращении действия договора.

Киев разорвал такое соглашение еще полтора года назад.