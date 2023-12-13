Европарламент осудил Орбана и призвал ЕС согласовать открытие европереговоров с Украиной

Европейский парламент призвал саммит ЕС принять решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз и осудил заявления премьера Венгрии о членстве Украины. Об этом говорится в принятой в среду необязывающей резолюции парламента, которую утвердили 468 голосами "за" и 9 "против".

Депутаты Европарламента призвали саммит лидеров ЕС на своем заседании 14-15 декабря принять решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, а также с Боснией и Герцеговиной – при условии осуществления определенных реформаторских шагов.

Парламентарии также призвали предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии.

Депутаты Европарламента приветствовать новый план роста для Западных Балкан и призвали лидеров ЕС также без промедлений принять рамки переговоров, как только будут выполнены соответствующие требования, касающиеся каждой из стран-кандидатов, с целью быстрого начала переговоров о вступлении.

Депутаты Европарламента приветствовали заинтересованность и политическую волю многих стран к вступлению в ЕС и признали серьезные усилия, прилагаемые для выполнения требований, необходимых для членства. Они также приветствовали готовность правительства Армении сблизиться с Европейским Союзом.

Европарламентарии считают, что ЕС должен установить четкие сроки для стран-кандидатов на вступление в ЕС до конца этого десятилетия.

Однако, по их мнению, не должно быть никакого ускоренного пути к членству.

Евродепутаты настаивают на выполнении Копенгагенских критериев, чтобы гарантировать, что страны-кандидаты и потенциальные кандидаты демонстрируют последовательную и устойчивую приверженность демократии, верховенству права, правам человека, уважению и защите меньшинств, а также экономическим реформам.

Депутаты Европарламента призвали следующий состав Еврокомиссии назначить комиссара по вопросам расширения и обеспечить четкое отделение двусторонних вопросов от политики расширения ЕС.

Депутаты Европарламента решительно осудили заявления премьер-министра Венгрии о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной, а также об изменении политики страны в отношении Косова. Они подчеркнули, что заявления Виктора Орбана препятствуют процессу расширения ЕС, и предупредили о потенциальных негативных последствиях председательства Венгрии в Совете ЕС в июле 2024 года.

Резолюция также подчеркнула необходимость проведения внутренних реформ ЕС параллельно с процессом расширения с целью усиления способности Европейского Союза эффективно интегрировать новых членов, в том числе путем введения голосования квалифицированным большинством голосов, которое также будет применяться к решениям в сфере внешней политики и политики безопасности, а также в сферах, связанных с процессом вступления в Евросоюз.