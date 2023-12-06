Блинкен: Если мы не одобрим помощь Украине, это откроет ящик Пандоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, чтобы Россия потерпела поражение в своей агрессии.

"Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение... Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру", – заявил госсекретарь на мероприятии, организованном вашингтонской некоммерческой организацией "Коалиция глобального лидерства США".

Он добавил, что дополнительное финансирование также важно для Израиля, как и для мирных жителей Газы.