Заседание министров иностранных дел Восточного партнерства пройдет в Брюсселе

В Брюсселе 11 декабря состоится встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства – Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана и Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Встреча под председательством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля соберет министров иностранных дел ЕС и их коллег из пяти из шести стран Восточного партнерства. Беларусь, которая также входит в ВП, не будет представлена.

Комиссар ЕС по вопросам соседства Оливер Вархеи также примет участие в заседании, которое начнется в 18:00 по Брюсселю после завершения декабрьского заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Министры обменяются мнениями относительно Восточного партнерства, подведут итоги его достижений и определят конкретные рекомендации относительно будущего политики", – говорится в сообщении.

На встрече министры обсудят, как Восточное партнерство может продолжать обеспечивать удовлетворение потребностей государств-членов и стран-партнеров, какими должны быть ключевые приоритеты совместной работы в 2024 году, как ускорить выполнение Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства и как усилить сотрудничество с такими регионами, как Центральная Азия и Западные Балканы, а также синергию с другими региональными политиками, такими как "Черноморская синергия".

Встреча состоится накануне саммита лидеров ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставлении кандидатского статуса Грузии.