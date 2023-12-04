Белый дом предупредил о необходимости срочно одобрить пакет помощи Украине

Администрация президента Джо Байдена в понедельник направила Конгрессу США письмо о срочной необходимости утвердить пакет помощи Украине, предупреждая, что без этого военные усилия Киева по защите от российского вторжения могут зайти в тупик.

В письме лидерам Палаты представителей и Сената, которое также было опубликовано публично, директор административно-бюджетного управления Шаланда Янг предупредила, что к концу года у США закончатся деньги на отправку оружия и другой помощи Киеву, что «поставит Украину на колени» на поле боя.

«Нет волшебного горшочка для финансирования, чтобы решить эту задачу, — написала она. — У нас закончились деньги — и почти не осталось времени».

Байден запросил пакет помощи на сумму почти 106 млрд долларов для Украины и Израиля, но до сих пор не получил одобрения от Конгресса, где растет скептицизм по поводу масштабов помощи Украине, отмечает агентство Associated Press.

В администрации Байдена заявили, что в последние недели замедлили темпы оказания военной помощи Киеву, чтобы попытаться растянуть поставки до тех пор, пока Конгресс не одобрит дополнительное финансирование.

«Это не проблема следующего года. Помочь демократической Украине бороться с российской агрессией необходимо прямо сейчас. Конгрессу пора действовать», – сообщила Янг.

В пакет помощи, который просит одобрить администрация Байдена, входит 61,4 млрд долларов для Украины, 14,3 млрд для Израиля и 13,6 млрд на охрану границы США и Мексики.

Пакет, в частности, не могут одобрить из-за требований республиканцев усилить контроль за миграцией на южной границе США и внести изменения в миграционное законодательство.

Ранее этой осенью Конгресс США уже дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине.