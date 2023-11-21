Последнее обновление: 21.11.2023 18:00

США объявили о новом пакете помощи Украине на $100 млн

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, говорится в сообщении на сайте Пентагона.

В пакет помощи вошли одна реактивная систем залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы к ней, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

Также Украина получит более трех миллионов патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для обезвреживания препятствий, зимнее снаряжение и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Пентагон отдельно подчеркнул, что военная помощь Украине является "разумной инвестицией в нашу национальную безопасность", и призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование, о котором просит Белый дом, чтобы США могли осуществлять ее и в дальнейшем.

Последний раз Соединенные Штаты объявляли об отправке в Украину очередного пакета военной помощи в начале ноября. Тогда речь шла об отправке вооружения на сумму 125 миллионов долларов и заказ на дополнительные 300 миллионов долларов.

Администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.

Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование