ЕС готовится запретить утилизацию нераспроданной одежды

Европарламент и страны-члены предварительно достигли согласия относительно будущего запрета на утилизацию новой одежды, которая осталась нераспроданной, сообщает AFP.

Для крупного бизнеса эта норма должна вступить в силу через два года после принятия закона. Соответствующую идею Еврокомиссия предложила еще в 2022 году.

Также производителей хотят обязать ежегодно отчитываться об объемах забракованной и выброшенной продукции с целью стимулировать их сокращать такие объемы, а еще – предоставлять на каждой единице продукции информацию о ее "экологическом следе".

Кроме этого, в предложении прописывают другие новые требования к текстильной индустрии, чтобы уменьшить ее вредное воздействие на окружающую среду и обязать делать продукцию более долговечной, "экономной" по использованию ресурсов в процессе производства и пригодной к переработке.