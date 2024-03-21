ЕС очень далек от цели посадить 3 миллиарда деревьев

Европейский Союз даже не приблизился к выполнению своего обещания посадить не менее 3 миллиардов деревьев до конца десятилетия.

В рамках Европейского зеленого курса руководство ЕС в 2020 году взяло на себя обязательства увеличить высадку деревьев, чтобы увеличить поглощение углерода, бороться с потерей биоразнообразия и смягчить последствия изменения климата.

Но спустя четыре года "мы очень далеки от достижения 3 миллиардов деревьев к 2030 году", заявил комиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс на мероприятии, организованном исполнительной властью ЕС, пишет Politico

Согласно онлайн-инструменту, созданному Еврокомиссией, пока высажено лишь 14,9 миллиона деревьев. Бельгия возглавляет список с более чем 5 миллионами, за ней следует Чешская Республика с примерно 3 миллионами и Франция с чуть более чем 2 миллионами высаженных деревьев.

Чтобы достичь поставленной цели, ЕС должен был бы высаживать в среднем 300 миллионов деревьев каждый год, начиная с 2020 года.

Синкявичюс подчеркнул, что "только часть" деревьев, высаженных в ЕС, пока регистрируется в рамках инструмента Еврокомиссии. Но он признал, что суть в том, что "нам действительно нужно сажать больше деревьев".

Флорика Финк-Хойер, генеральный директор департамента Комиссии по вопросам окружающей среды, отметила, что финансирование также является проблемой и необходимо больше финансовых стимулов как на уровне ЕС, так и на национальном уровне, чтобы поощрять высадку деревьев по всему Евросоюзу, в том числе в городах.