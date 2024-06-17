В ЕС окончательно одобрили проект восстановления естественного состояния окружающей среды

Страны Евросоюза в понедельник окончательно одобрили масштабный и долгожданный план о восстановлении окружающей среды, предусматривающий восстановление всех экосистем, которые в этом нуждаются, до 2050 года. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Закон, направленный на восстановление экосистем, видов и сред обитания в ЕС, приняли на встрече министров окружающей среды в Люксембурге после того, как он получил необходимую поддержку квалифицированного большинства в 15 из 27 голосов стран-членов.

"Это последний шаг перед тем, как закон вступит в силу", – заявила в X (Twitter) Бельгия, председательствующая в Совете ЕС.

Осенью прошлого года представители Европарламента и Совета ЕС достигли предварительной политической договоренности по регламенту о восстановлении окружающей среды, предусматривающем восстановление всех экосистем, которые в этом нуждаются, до 2050 года.

Впрочем, в течение нескольких месяцев план сталкивался с оппозицией со стороны нескольких стран-членов ЕС на фоне непрерывных протестов фермеров, что привело к тому, что законопроект зашел в тупик.

Европейская комиссия предложила принять регламент еще в июне 2022 года в рамках стратегии ЕС по биоразнообразию, учитывая то, что более 80% европейских экосистем находятся в плохом состоянии.