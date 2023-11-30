Гендиректор Березовского мясокомбината задержан за взятку

Белорусские силовики задержали гендиректора Березовского мясокомбината Владимира Жуковича и бизнесмена Сергея Орликова.

Оба были задержаны с поличным, когда бизнесмен передал гендиректору предприятия 22 тысячи белорусских рублей, сообщил в эфире белорусского госТВ первый заместитель начальника ГУБОПиК МВД Дмитрий Ковач.

Он отметил, что Жукович дал признательные показания в деле о взятке.

"В настоящее время сотрудниками ГУБОПиК во взаимодействии со следователями проверяется причастность Жуковича к получению взяток от представителей иных коммерческих структур", - сказал Ковач.

Жукович получал от Орликова не менее 7 тысяч рублей раз в квартал начиная с 2015 года.

Орликов также дал признательные показания, сообщив, что взятки давал не только гендиректору Березовского мясокомбината.