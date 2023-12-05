Последнее обновление: 05.12.2023 13:16

По военной базе США в Сирии ударили 15 ракетами с территории Ирака

По американской военной базе в сирийском районе Румейлан боевики выпустили 15 ракет с территории Ирака, сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным командования накануне, по американскому военному объекту выпустили ракеты 122-мм калибра. В результате атаки пострадавших среди личного состава и повреждений техники нет, добавили в командовании.

Объединенная оперативная группа обнаружила исходную точку с помощью средств разведки и передала это место иракским силам безопасности, которые выехали туда. На месте обнаружили бензовоз, приспособленный для запуска до 20 ракет.

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