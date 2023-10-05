Последнее обновление: 05.10.2023 16:41

США передали Украине конфискованные иранские патроны

Центральное командование Вооруженных сил США в среду официально подтвердило, что передало украинским Вооруженным Силам патроны иранского происхождения, конфискованные при попытке контрабанды в Йемен.

Согласно заявлению американского Центрального командования, "2 октября 2023 года правительство США передало Вооруженным Силам Украины около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм".

Эти патроны были изъяты еще в декабре 2021 года военно-морскими силами Центрального командования США на судне MARWAN I, которое перевозило их в группировки хуситов в Йемене в нарушение резолюции Совета безопасности ООН.

В июле этого года правительство США конфисковало патроны по иску Министерства юстиции, уточняется в сообщении.

"США обязуются сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы противодействовать потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными средствами, в том числе санкциями США и ООН, а также через запреты", – добавили в Центральном командовании ВС США.

Администрация президента США последние несколько месяцев обдумывала, как легально передать Украине конфискованное иранское оружие, поскольку ООН требует его уничтожения или хранения.

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