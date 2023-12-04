Ультраправые партии из десятка стран Европы хотят переформатировать Евросоюз

Европейские ультраправые партии из десятка стран провели встречу в воскресенье в Италии, где пообещали переформатировать Евросоюз после выборов в Европарламент 2024 года, а также усилить подход ЕС к иммиграции и смягчить климатическую политику для защиты рабочих мест и промышленности.

По словам вице-премьера Италии Маттео Сальвини, принимавшего встречу во Флоренции, их общая цель – стать по крайней мере третьей по величине группой в Европарламенте после правоцентристов и социалистов и играть там решающую роль, передает Reuters.

Ультраправая группа "Идентичность и демократия" (ID) сейчас является шестой по численности в Европарламенте, уступая либеральным и консервативным группам, а также "Зеленым", но по последним данным опросов она занимает четвертую позицию.

Выступая на встрече по видеосвязи, ультраправый победитель недавних выборов в Нидерландах Герт Вилдерс выразил надежду, что его успех может стать началом волны побед на национальных выборах для союзников-единомышленников.

Сальвини выступил против решения ЕС запретить новые автомобили с выбросами CO2 с 2035 года, и его поддержал сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла, который призвал "прекратить войну против автомобилей".

Глава французской партии "Национальное объединение" Джордан Барделла сорвал аплодисменты, выступая на итальянском языке и заявив, что Европа не может стать "5-звездочным общежитием для Африки", и связав массовую иммиграцию с насилием и преступностью.

В то же время Сальвини, который когда-то был горячим сторонником российского президента Владимира Путина, заявил журналистам, что его партия "четко поддерживала каждое действие в защиту Украины фактами, голосами и деньгами".