Норвежская Equinor завершает 30-летнюю деятельность в Нигерии

Норвежская Equinor уходит из Нигерии после 30 лет деятельности, продает свои активы нигерийской Chappal Energies. Об этом сообщила компания.

Equinor владеет 53,85% в договоре нефтегазовой аренды нефти OML 128, включая долю в 20,21% в нефтяном глубоководном месторождении Agbami, где оператором является американская Chevron Corp. На долю Equinor приходилось 26 тыс. баррелей в сутки добычи нефти с месторождения.

"Закрытие сделки, которая требует выполнения определенных условий, включая все одобрения регулирующих органов и контрактов, приведет к фактическому выходу Equinor из страны", - сообщает компания.