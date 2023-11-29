Последнее обновление: 29.11.2023 13:24

Украина одобрила проект плана реформ для вступления в НАТО

Комиссия по европейской и евроатлантической интеграции одобрила проект адаптированной Годовой национальной программы (ГНП) на 2024 год – документа, который определяет критерии соответствия Украины членству в НАТО.

Цель адаптированной Годовой национальной программы – подготовка Украины к членству в НАТО, причем изменения в ГНП были сделаны с учетом полномасштабного вторжения России.

Проект программы содержит пять базовых разделов: политические и экономические вопросы, оборонные и военные вопросы, ресурсные вопросы, вопросы безопасности и правовые вопросы. Политическая составляющая согласована с обязательствами Киева по вступлению в Европейский Союз, отмечается в сообщении правительства Украины.

Проект адаптированной ГНП представят в среду, 29 ноября, на заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

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