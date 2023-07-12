Зеленский положительно оценил решение НАТО по Украине

Президент Владимир Зеленский заявил о важности признания саммитом НАТО отсутствия требования выполнять План действий по членству.

"Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, были бы идеальными", – заявил Зеленский пресс-конференции.

Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

"Я понимаю – что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", – заявил он. - "Я понимаю, что это технический сигнал. Но для меня это был очень важный момент. Я сравниваю это с кандидатством в Европейском Союзе. Это так же был сигнал. Кандидатство не является членством, но кандидатство показало выбор", – заявил президент.

Комментируя различие в отношении, Зеленский заявил, что Украина и государства НАТО по-разному видят реальность.

"Мы на войне, и партнеры хотят нам помочь и помогают. Но у нас разное отношение – партнеры помогают нам жить, а мы на войне, и нам надо выжить", – уточнил он.

Зеленский также сказал, что «мы (Украина – ред.) нужны НАТО не меньше, чем НАТО нужно Украине».