НАТО предлагает создать фонд для Украины в размере $100 млрд

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, члены Альянса все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения взносов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.

Источники предполагают, что предложение, скорее всего, изменится до того, как союзники придут к согласию.

Как часть пакета, НАТО также может перебрать на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая координирует поставки Киеву оружия, считают источники.

С верховным главнокомандующим НАТО генералом Крисом Каволи во главе такой шаг может защитить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США. В НАТО и Белом доме не ответили на запросы о комментарии.

Если союзники поддержат предложение Столтенберга, это будет означать изменение парадигмы Альянса, который ранее дистанцировался от действий, которые могли быть восприняты как втягивание в более широкую войну с Россией, на более активную помощь Украине.