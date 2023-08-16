НАТО допускает членство Украины в случае территориальных уступок

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на отказ от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.

Слова Йенссена на публичной дискуссии в норвежском городе Арендаль цитирует издание VG.

По словам руководителя аппарата Столтенберга, в контексте возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе "важно, чтобы мы обсудили, как нам это сделать".

"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение взамен членства в НАТО", – отметил он.

Йенссен, однако, подчеркнул, что именно Украина "должна решать, когда и на каких условиях хочет вести переговоры".

В ответ на уточнение VG он отметил, что дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны уже продолжаются, и в них, в частности, звучат опции с отказом Киева от части территории.

"Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть вероятным решением", – пояснил руководитель аппарата генсека НАТО.

Как известно, вопрос членства Украины в Альянсе стал одной из тем Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года.