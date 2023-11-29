Страны Северной Европы будут патрулировать Балтийское море 20 кораблями

Министры обороны стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) – группы североевропейских государств во главе с Британией – во вторник на внеочередном заседании договорились усилить патрулирование Балтийского моря и части Северного посредством около 20 военных кораблей.

Об этом в комментарии SVT сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Патрулирование стартует 1 декабря. Шведский министр назвал это решение "сдерживающим и стабилизационным".

"Речь идет о ведении морского наблюдения, около 20 военных кораблей будут действовать в Балтийском море, а также в некоторых частях Северной Атлантики, чтобы учесть ситуацию с безопасностью и лучше защитить критически важную инфраструктуру под водой", – пояснил он.

По словам Йонсона, JEF ранее не принимали решений о подобных оперативных мероприятиях, а нынешнее состоялось в тесной консультации с Североатлантическим Альянсом.

"Это, конечно, симптом очень серьезной ситуации с безопасностью в мире, но прежде всего в нашем собственном регионе, и мы должны иметь возможность осуществлять подобные операции для защиты критической инфраструктуры, а также для того, чтобы посылать сигналы России", – добавил министр.