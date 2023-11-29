Власти Беларуси продлили на год расчеты наличной валютой по экспортным договорам

Белорусские власти продлили до 2025 года разрешение на расчеты наличной валютой по экспортным договорам, следует из совместного постановления Совмина и Нацбанка РБ №823/23 от 28 ноября 2023 года.

Возможность юрлицам получать от нерезидентов наличную иностранную валюту за поставки товаров и услуг с обеспечением зачисления полученных средств на счета в банках РБ была предоставлена еще в июне 2022 года и действовала до конца 2023 года.

Изначально, разрешение на расчеты наличной валютой власти объяснили санкциями «коллективного Запада» и «сложностью проведения расчетов в безналичной форме по валютным экспортным договорам».