Совмин Беларуси определил консолидаторов экспорта ряда товаров в Китай

Совмин Беларуси постановлением №213 от 22 марта 2024 года определил консолидаторов заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом при экспортных поставках грузов в контейнерах в Китай.
В частности, консолидаторами названы:
ОАО «Гродно Азот» – при экспорте смол синтетических;
ОАО «Гомельский химический завод» – при экспорте минеральных удобрений;
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» – при экспорте сахара;
ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» – при экспорте целлюлозы;
«БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» – при экспорте фанеры, плит древесноволокнистых, плит древесностружечных, пиломатериалов;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия – при экспорте сухого молока, сыворотки молочной.