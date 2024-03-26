Последнее обновление: 26.03.2024 14:42

Совмин Беларуси определил консолидаторов экспорта ряда товаров в Китай

Совмин Беларуси постановлением №213 от 22 марта 2024 года определил консолидаторов заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом при экспортных поставках грузов в контейнерах в Китай.

В частности, консолидаторами названы:

ОАО «Гродно Азот» – при экспорте смол синтетических;
ОАО «Гомельский химический завод» – при экспорте минеральных удобрений;
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» – при экспорте сахара;
ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» – при экспорте целлюлозы;
«БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» – при экспорте фанеры, плит древесноволокнистых, плит древесностружечных, пиломатериалов;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия – при экспорте сухого молока, сыворотки молочной.

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