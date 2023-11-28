Испания готова подписать соглашение с Британией по Гибралтару в среду

Испания готова подписать с Британией соглашение о статусе Гибралтара после Brexit уже в среду. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Альбарес сказал, что он говорил с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном в понедельник по телефону, и они договорились встретиться в Брюсселе, чтобы продолжить обсуждение статуса Гибралтара, сообщает Reuters.

"Испания положила на стол переговоров несколько месяцев назад сбалансированное и щедрое соглашение", – сказал Альбарес в интервью испанскому телеканалу Telecinco во вторник.

Он сказал, что позже во вторник должен вылететь в Брюссель, добавив: "Испания хочет, чтобы это соглашение было подписано завтра".

Статус Гибралтара, анклава на южной оконечности Испании, находящегося под британским правлением с 18-го века, и то, как охранять границу с Испанией, стали предметом споров после того, как Британия проголосовала за выход из Европейского Союза в 2016 году.

Анклав был исключен из соглашения о Brexit, достигнутого между Британией и ЕС.

Испания, Великобритания и Европейский Союз договорились 31 декабря 2020 года, за несколько часов до полного выхода Британии из ЕС, что Гибралтар останется частью соглашений ЕС, таких как Шенгенская зона, а Испания будет охранять порт и аэропорт до тех пор, пока не будет найдено долговременное решение.

Европейская комиссия и Испания направили Британии предложение, которое предусматривало сохранение сухопутной границы Гибралтара с Испанией открытой в конце 2022 года и обеспечение свободного движения людей.

Испания передала скалистый форпост в устье Средиземного моря Британии в 1713 году, но уже давно призывает к его возвращению.

Министерство иностранных дел Испании на прошлой неделе после призывов парламентариев выразило протест Великобритании из-за инцидента в начале октября в районе Гибралтара, когда британский корабль Cutlass перехватил судно испанских ВМС Isla de León.

Инцидент привел к очередному обострению отношений между испанским и гибралтарским правительствами в то время, как обе стороны ведут переговоры о статусе Гибралтара и движении людей и транспорта через него после выхода Великобритании из ЕС.