Лукашенко предлагает провести ревизию всех проектов с Венесуэлой

Лукашенко намекнул, что санкции США стали причиной паузы в отношениях Беларуси и Венесуэлы, и призвал к ревизии всех проектов с этой страной.

«Нам надо провести ревизию всех наших проектов», - заявил Лукашенко на встрече с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом.

По его словам, необходимо исключить все неактуальное и добавить при необходимости новые направления и сферы сотрудничества, тем самым обновив ту дорожную карту, которая была определена ранее. Лукашенко не уточнил, готова ли Беларусь погашать долг перед Венесуэлой в $1,5 млрд.

"Мы начинали с нуля во времена жизни нашего общего друга Уго Чавеса. Немало сделали, но не по нашей вине - Беларуси и Венесуэлы - произошла определенная пауза в наших отношениях. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные. К счастью, мы не потеряли те направления, которые были определены ранее. Мы готовы к более интенсивному, самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Надо начинать», - сказал Лукашенко.

Он похвалил власти Венесуэлы за то, что те «отстояли страну»

«Одно из основных и очень ярких событий - это ваши суверенитет и независимость. Вы молодцы, вы отстояли страну. Нынешнее поколение венесуэльцев будет благодарить всегда - вы защитили страну (на Венесуэлу никто не нападал – ред.). Вы противостояли всем и выстояли", - заявил Лукашенко, утверждая, что Венесуэла и нынешнее поколение политиков этой страны сегодня имеют «величайшее уважение во всем мире» за мужество и стойкость в отстаивании суверенитета и независимости.