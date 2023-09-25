Последнее обновление: 25.09.2023 13:05

ЕАБР: Промпроизводство поддерживает рост ВВП в Беларуси

Увеличение промышленного производства поддерживает на данный момент рост ВВП Беларуси, сдерживающим фактором выступает сельское хозяйство, отмечают аналитики ЕАБР в еженедельном комментарии.

«Рост ВВП (в Беларуси на 3,1% по итогам января-августа) в значительной мере обусловлен увеличением промышленного производства на 7,9%. Весомую поддержку росту оказала и торговля: оптовый товарооборот увеличился на 10,6%, розничный на 6,1%», - говорится в комментарии.

«Сдерживающее влияние на рост экономики оказал спад в сельском хозяйстве (на 1,7% г/г), связанный со снижением урожая зерновых в сравнении с прошлым годом. Отрицательный вклад в добавленную стоимость продолжает формировать сектор информации и связи», - также сказано в комментарии.

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